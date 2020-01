Homme: lörtsi- ja vihmasadu levib üle Eesti

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul taandub vihma- ja lörtsisadu itta, vastu hommikut lääne pool sajuvõimalus taas suureneb. Öö hakul puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 14, rannikul kuni 18 m/s, pärast keskööd tugevneb 7-12, puhanguti 16, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul 7-12, puhanguti kuni 16 m/s. Laine kõrgus 0,7-1,4 m. Mitmel pool sajab vihma või lörtsi. Nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm. Lörtsi- ja vihmasadu levib üle Eesti itta. Pärastlõunal lääne poolt pilvisus hõreneb ja on üksikuid sajuhooge. Puhub lääne- ja edelatuul 7-12, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti 18-20 m/s, pärastlõunal pöördub lääne poolt alates loodesse. Sooja on 1-4 kraadi.