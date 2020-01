Vargad ründasid Haljalas Grossi poodi

Ettevõtja Oleg Gross rääkis, et peaukse kõrval asuva väikese ukse klaas oli sisse visatud parklamüürist võetud paekivilahmakaga. Kauplusest varastati umbes 500 euro väärtuses kiirloteriide pileteid ja kaasa võeti ka hulk sigarette.

"Sigarettide kogus on täpsustamisel," sõnas Gross. Kas võeti ka alkoholi, ettevõtja öelda ei osanud. "Kui, siis mõni üksik pudel, eks viidi ikka seda, mida kergem transportida ja mida annab hästi rahaks teha," lausus Oleg Gross.

Haljala kauplus on turvafirma G4S valve all ja häiresignaal läks öösel firmasse, kuid selle patrull jõudis Haljalasse alles tunni aja pärast. Oleg Grossi sõnul sõitis auto esmalt millegipärast hoopis Kadrinasse.

Gross nentis, et viimastel aastatel on sissemurdmised kauplustesse jäänud harvaks. "Kümmekond aastat tagasi oli sissemurdmisi vaat et igal nädalal, rekordaastal koguni 60 sissemurdmist," meenutas ta.