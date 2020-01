Ohoo! Karud testivad veel ühte ameeriklasest korvpallurit

Psühholoogiat tudeerinud korvpallur lausus kolledži kodulehele, et on Euroopasse mängima siirdumise ja eesootava osas äärmiselt põnevil. "Teekond punkti, kus praegu viibin, pole kulgenud kergelt, kuid olen lihtsalt tänulik võimaluse eest seda kõike kogeda," lausus Sammy Hooper.

Teavet Kadrina Karude kohta ammutas Hooper sõbralt ja ühtlasi uuelt meeskonnakaaslaselt Austin Wrightenilt. "See oli minu jaoks suurepärane ajastus ja on elu võimalus," märkis korvpallur ning lisas, et kõik, mida ta esialgu vajab enda oskuste tõestamiseks Kadrinas, on kolm mängu.