10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Väike-Maarja vallas Kiltsi lähedal on kohalikud inimesed ajanud sisse krossiraja, kus saab tegeleda talvise motospordiga: lühem ring on tsiklimeeste ning pikem autosportlaste päralt. Kolmapäeva pärastlõunal sõitis umbes 300meetrisel rajal kaheksaaastane Egert Pihlak, et valmistuda nädalavahetusel Viljandis toimuvaks motokrossiks.