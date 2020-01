10 ja 50 aastat tagasi

Selja jõgi ei tohi hukkuda!

Kes on süüdi Selja jõe surmas? Mitmed tööstusettevõtted, mille juhtkonnad ei ole korduvatele trahvimistele vaatamata sellest vajalikke järeldusi teinud. Üheks Selja jõe suurimaks reostajaks on Rakvere Lihakombinaat. Lihakombinaadi juhtkonna hoolimatu suhtumise tõttu heitvee puhastamisse talvel settebasseine ei kasutatud üldse ja heitvesi juhiti puhastamatult mööda kraavi otse jõkke. Rakvere Piiritusetehas on Selja jõe suurim reostaja naftasaadustega. Äärmise lohakuse tõttu küttemajanduses on tehase maa-alal kogu pinnas tugevasti saastatud. Heitveel ujub õlikile. Energia kolhoosi tärklisevabrikust juhitakse juba 10 aastat kõrge reostusastmega heitveed Selja jõkke.

Vaeküla külakeskusest kiirgub soojust

Vaeküla inimesed said toreda jõulukingi. Just vahetult enne pühi avati külamaja teine korrus ning nüüd on olemas koht, kus leiavad tegevust igas eas inimesed. Vaeküla külamajast, mis asub asula keskel vanas maakividest hoones, õhkub soojust. Sisseastujale jäävad kohe silma ruumide rõõmsates heledates toonides värvilahendus, saalis küdev kamin, arhailine paekivisein ja Tiiu Tagametsa maalid – kõik need muudavad koha väga hubaseks ja mõnusaks. Vaeküla külamaja valmis tegelikult kahes etapis: esimene korrus, kus asub noortekeskus, sai valmis üle-eelmise aasta sügisel. Hiljuti lõppesid tööd teisel korrusel, kus on suur kaminasaal, väiksem tuba, mida hakatakse kasutama tegelusruumina, samuti korralikult sisustatud köök. Kaminasaali ning tegelustuba eraldab lükanduks. Uus on muidugi ka katus, hoonele annab omaette väärtuse kena rõdu ning uued on ka kõik külamaja uksed-aknad.