Laupäeval tuleb kuni kolm kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Lõuna-Eestis sajab lörtsi ja vihma, Kagu-Eestis ka lund, hommikuks sadu lakkab, põhja pool on udu. Puhub põhjakaare tuul, hommikuks pöördub tuul läände ja puhub 2–8 m/s, öö hakul on Liivi lahe ümbruses kirdetuule kiirus puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –5 kraadi. Teedel on libedust.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 2–6 m/s ja Laine kõrgus on 0,3–0,6 meetrit. Ilm on sajuta. Nähtavus on hea, kuid kohati on udu. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –2 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm, õhtul jõuab Loode-Eestisse vihma- ja lörtsisadu. Ennelõunal on kohati udu ja puhub läänekaare tuul 3–8, pärastlõunal tugevneb edelatuul 6–12, rannikul puhanguti 15, saarte rannikul kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus –2 kuni +3 kraadi. Teedel on libeduseoht.