Kirjanike muuseumid esitlevad staaresemeid

Staaresemete hulgast võib leida nii portree, käsitöökasti kui ka punase soki. Igast esemest on valminud lühike videoklipp. Klipid on üleval veebilehel www.kirjanikemuuseumid.ee.

Klippides astuvad üles tuntud kirjanikud, näitlejad ja ühiskonnategelased, näiteks õiguskantsler Ülle Madise, näitlejad Priit Loog ja Ain Lutsepp, kirjanikud Vahur Afanasjev, Eda Ahi, Mart Juur. Ühtlasi on valminud pikem lavastuslik klipp, kus Toomas Nipernaadi kutsub rahvast kirjanikele külla. Projekti teostas Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing. Videod võtsid üles Raido Pedak ja Sten Kaalma, tekstide autor on Kaupo Meiel. Klipid on maikuuni eetris ka ERR-i kultuuriteadetes.