Istevõrkpalli laupäevakud alustavad oma üle-eestilist ringkäiku Rakveres

Istevõrkpalli näol on tegemist ühe viisiga kuidas kaasata nii puuetega inimesed kui ka terved koos sportima. "Istevõrkpall on eriti hea võimalus neile võrkpalluritele, kes vigastuse tõttu enam väga hästi püsti mängida ei saa," märkis Eesti Paraolümpiakomitee kommunikatsioonijuht Gertrud Alatare.

Istevõrkpalli ajalugu ulatub üsna kaugele, kui 1965. aastal vigastatud sõdurite taastusraviks mõeldi see mäng välja. Mäng on kombinatsioon võrkpallist ja istepallist (sitzball), mis on sakslaste sportmäng, kus mängijad istuvad maas aga võrku ei ole nende vahel. Esimene istevõrkpalli võistlus toimus 1967. aastal Saksamaal. Paraolümpiamängude kavasse kuulub istevõrkpall 1980. aastast, esialgu mängisid seal ainult mehed ja alates 2004. aastast ka naised. Tokyo 2020. aasta paraolümpiamängudele oodatakse mängima kaheksa naiste ja kaheksa meeste võistkonda.