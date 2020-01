Tööandjal aidatakse muuta oma ettevõte peresõbralikumaks

Programmis osalenud tööandjad on mõistnud, et peresõbralikkuse loomine algab lugupidavast suhtumisest töötajasse. "Tänasel tööturul hindavad töötajad üha enam paindlikkust, väärikaid töötingimusi ning tasakaalu töö- ja eraelu vahel. Olukorras, kus töökätest on pidevalt puudus, aitab peresõbralik töökeskkond kindlasti kaasa professionaalsete oskustega töötajate värbamisele ja hoidmisele. Kutsun üles tööandjaid programmiga liituma, et mõelda koos töötajate ja konsultandiga läbi, mida organisatsioonis ette võtta, et töökeskkonda paremaks muuta ning kuidas kasvatada sellega ka oma organisatsiooni konkurentsivõimet," sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.