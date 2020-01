10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

62 000 lastemantlit, 37 200 naiste talvemantlit, 44 000 naiste kevad-sügismantlit õmmeldi läinud aastal Rakvere õmblusvabrikus "Virulane". Toodangut realiseeriti 11 486 000 rubla eest (plaan 10 670 000 rbl.). Tänavu kasvab realiseerimisplaan mulluse täitmisega võrreldes veel miljoni võrra. Siin pole midagi imestada, sest "Virulase" mantlid on nõutud kaup.

10 aastat tagasi

Pühapäeval tõusis Kunda jõe veetase järsult ning ujutas Lontova silla juures tee üle, samuti olid täielikult veega ümbritsetud ühe elumaja aiamaja ja kasvuhoone. Kunda linnapea Allar Aron ütles, et temani jõudis teade äkilisest veetõusust pühapäeva pärastlõunal. Aroni sõnul on seda, et jõevesi ümbrust uputab, külmadel talvedel juhtunud ennegi, kuid nii hull pole olukord siiski olnud.