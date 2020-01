Popp: Elroni rongidega sõideti mullu rekordilised 8,3 miljonit korda

Elroni juhatuse esimees Merike Saks rääkis, et möödunud aasta oli igati rekordiline – reisijanumbrid tegid suuri hüppeid ja püstitasid üha uusi rekordtasemeid. "Lisaks seatud eesmärkide täitmisele suutsime ületada esmakordselt 8 miljoni reisija piiri, varem pole ühe aasta jooksul meiega nii palju reisitud," ütles Saks.

Juhatuse esimehe sõnutsi on märkimisväärset kasvu näidanud ekspressliinid – seejuures on Tallinna ja Viljandi vahel sõitjate arv aastaga suurenenud 50 protsenti ning Tallinna ja Narva vahel 40 protsenti. "Oluliselt on rongisõitu eelistama hakatud ka Jõhvis, Kiviõlis ja Rakveres," rääkis Saks.