Politsei otsib Tapal kadunuks jäänud 25-aastast Hansu.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla ütles, et Tartu elanik Hans on eelnevalt telefonitsi suhelnud oma sõpradega ja rääkinud neile oma plaanidest külastada erinevaid kohti nii Lääne-Virumaal kui ka Tartumaal. "Politseinikud kontrollisid viimase ööpäeva jooksul võimalikke kohti, kus Hans võiks viibida, ja on suhelnud mehe lähedaste ning sõpradega, kuid tema asukoht on kindlaks tegemata. Mehe telefon on välja lülitatud,“ sõnas Alla.