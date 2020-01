10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Generaalplaani juures

Aaspere kolhoosi keskasula projekt on kaante vahel. Aseesimees Arved Vilu laotas selle laiali ja nii me siis uurisimegi. Millal kõik “Eesti Projekti” projekteerijate poolt paberile pandu teoks saab, seda on muidugi raske ennustada. Nappus on ehitajatest ja suur sületäis muret materjalidega. Projektis kirjapandu kohaselt elab majandi keskasulas 1980. aastal nelisada inimest.

Missugused suuremad hooned siis püstitamisele tulevad? Kontor koos ruumidega teenustöökodade tarvis. Siis klubi, mille saalis on 300 istekohta. Selle juurde söökla, kus võib korraga einet võtta 40 inimest. Eks sööklaga ole muret praegugi. Kolhoosis käib palju inimesi tööl kaugemalt. Suvisel ajal on neid isegi Viitna sööklasse einetama viidud ja kohapeal sooja lõuna valmistamist korraldatud. Lastepäevakodu on mõeldud 60 mudilasele. Siis veel saun-pesumaja. Ja arvukalt elamuid. Küll ühele, küll mitmele perekonnale. Esimesed uued hooned on keskasulas juba olemas. Generaalplaanil oli näha juurdeehitiski (võrdlemisi suur) maltoosavabrikule. Kirjas seisis see jookide tsehhi nime all. Eks tulevik näita, mida seal valmistama hakatakse. Keskasula juures asub ka üks tootmishoone. Kombainide remonditöökoda, nende garaaž, autogaraaž, põllutööriistade hoiuplats jt. masinatele mõeldud ehitised.

Maakodusse tulevad linnamugavused. Uues 12 korteriga elamus on soe vesi, keskküte, gaas, vann. Ainult kõrvalruumid kipuvad napiks jääma.

10 aastat tagasi

Läänevirulaste arv kahaneb sujuvalt

Nagu kogu Eesti rahvaarv, nii jätkab vähenemist ka Lääne-Viru elanikkond, hoolimata sellest, et mõne omavalitsuse elanikeregistrisse on võrreldes aastataguse ajaga inimesi juurde tulnud. Kuigi Lääne-Viru maakonna elanike arvu vähenemine on aasta-aastalt vähehaaval pidurdunud, kahaneb see siiski. 1. jaanuari seisuga elas maakonnas 66 324 inimest, mida on 514 võrra vähem kui täpselt aasta tagasi. 2008. aastal vähenes elanikkond 585 ja aasta varem 667 inimese võrra.