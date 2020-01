Tellijale

Päris pikka aega oli 17-aastane Liisa Käiväräinen mõelnud, et igavesti lahe oleks teha oma pildistatud fotodest näitus. Ta püüdis sinilindu, idee tundus isegi veidi ulmeline.

Nüüd aga ripuvad tema pildistatud 23 portreed veebruari keskpaigani üleval Rakvere reaalgümnaasiumi aatriumis. “Pildistamine on midagi, mis mulle meeldib. See on selline põgenemine argielust, saan olla iseendaga ja teistega koos,” sõnas Liisa Käiväräinen.