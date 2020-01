Kadrina Kirjandusklubi külastab krimikirjanik Indrek Hargla

Indrek Hargla on võitnud mitu korda Eesti ulmeauhinna Stalker ja pälvinud Tammsaare-nimelise romaaniauhinna, Tuglase novellipreemia, kultuurkapitali kirjanduspreemia ning Eduard Vilde kirjandusauhinna. Tema sulest on ilmunud üle kümne romaani ja jutukogu; populaarse Melchiori-sarja raamatuid on tõlgitud soome, ungari ja prantsuse keelde. Ta on kirjutanud näidendi “Andromeda saar” ning stsenaariumi telesarjadele “Alpimaja” ja “Süvahavva”.