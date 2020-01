Kelli Pärnaste märkis, et tegemist on kaheksanda klassi loovtöö raames sündinud kontserdiga, mõlemad noored õpivad Rakvere reaalgümnaasiumis. “Kontserdi pealkiri “Meie moodi lood” tuleneb sellest, et lood kõlavad noore inimese võtmes. Ja kõlavad ilusad eestikeelsed lood, nii uuemad kui ka vanemad, nii bluusi, svingi kui ka popmuusika võtmes,” rääkis Nova Randéni juhendaja Kelli Pärnaste.