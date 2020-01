Esteetika- ja tantsukooli talvekontserdile annavad värvingu nüansid

Mürts, möll ja värvidemäng – esteetika- ja tantsukooli ligi tuhat tantsijat hullutavad spordihoones publikut igal aastal. Ka sedakorda läheb niimoodi. Esteetika- ja tantsukooli talvekontserti iseloomustas kooli eestvedaja ja hing Merje Poom kui tantsude paletti. “Seal on stiile palju, tantsud annavad tantsumaastiku täiuslikkuse kätte,” lausus Poom. Tema sõnutsi sisaldab etendus mitmekülgsete rütmidega tantse.

Igaüks mõistab, et kui sedasorti pidu seada lavale juba 26. korda, on midagi täiesti omalaadset, kardinaalselt teistsugust luua ilmatu raske, kui mitte peaaegu võimatu. “Tants on tants. Aga igal aastal peab midagi olema teistmoodi,” sõnas Merje Poom. Teistmoodi tunde, lubas ta, annavad kontserdile nüansid. “Need loovad põnevuse. Teevad kontserdist ägeda asja,” lisas ta.

13 õpetajat on esteetika- ja tantsukooli tuhat tantsijat liikuma pannud. Nagu igal aastal, on kontserdil laval tantsijad kõigist piirkondadest, kus kool tegutseb. Merje Poom juhib seekord tantsuetendust koos kuldsuust hurmuri Alen Vezikoga. “Eks need üllatuskohad või väikesed maasikad, mis tulevad õhtu jooksul, on temaga seotud,” märkis Poom.

Aga see pole muidugi kõik.

Nii nagu teised õpetajad, on oma idee tantsu valanud ka esteetika- ja tantsukooli juht. Nõnda värvikas loojahing saab tantsu pealkirjaks panna ainult ja ainult “Rock’n’roll”. Võib vaid ette kujutada – mitme muusikastiili, sealhulgas gospeli ja rütmi­bluusi segust on sündinud meeleolukas tants. Tantsukooli juht Merje Poom rääkis, et iga kord ise tantsu loomine kuulub ilmselgelt tema mõttemaailma. “Mu elu on nii virvarr, et see on oluline, et oma loovust ja aju tööle panna,” rääkis naine, kelle elus mängib tants suurt rolli. “Teha loomingut ja olla selle sees on hästi oluline,” tähendas Poom.

Kooli juht ütles, et on teiste tantse näinud. Poom jagas kolleegidele kiidusõnu ja nimetas erilisena seda, et oma esimese kontserdikogemuse õpetajana saavad kooli kaks endist õpilast, kes on naasnud Rakveresse. “Olen väga rahul,” ütles Merje Poom. Pikaajaline tantsuõpetaja sõnas, et oma lastega, kes on kunagi pesast välja lennanud ja tagasi jõudnud, on alati hea ning turvaline koostööd teha.