Maksuameti hinnangul ahvatleb laul “Moi adres Sovetski Sojuz” maksupettustele ja rahapesule. Maakeelde ümberpanduna on selles lookeses muu hulgas read, mis kõlavad umbes niimoodi: “Ei ela ma majas, ei tänaval, mu aadress on NSV Liit.”

“See on otsene vihje, et ärge öelge ametkondadele oma aadressi, kaduge ära kusagile NSV Liidu avarustesse,” kurjustas maksuameti pealik Heldur Laidoja. “See laul ässitab maksupettustele ja rahapesule, millest viimane on teatavasti eriti valus teema.”