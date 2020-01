Uus nädal toob kuni seitse soojakraadi

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu teisipäeva muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul võib Ida-Eestis kohati vähest vihma ja lörtsi sadada. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on +1..+5°C. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Keskpäeva paiku jõuab Põhja-Eestisse vihma- ja lörtsisadu, mis levib kagu suunas. Õhtul loode poolt alates pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub lääne- ja edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul loodesse. Sooja on 3-7 kraadi.

Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis vihma ja lörtsi, hiljem olulise sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 9-15, puhanguti 18-21 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Hooti sajab lörtsi ja lund ning rannikul ka vihma. Õhtul sajutõenäosus väheneb. Puhub lääne- ja loodetuul 6-11, puhanguti 15, rannikul 12-17, puhanguti 24 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.