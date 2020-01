10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Lasteraamatukogu avab 26. jaanuaril esmakordselt lugemissaali. Seal antakse kirjandust, ajalehti ja ajakirju lugemiseks kohapeal. Lugemissaali kirjandus on teatmelise iseloomuga. Siin on entsüklopeediaid, sõnaraamatuid, leksikone jm. Siit saab nii mõnigi poiss või tüdruk vastuse, kes on kõige populaarsem sportlane, filmitäht või kes olid Antarktise avastajad.