10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rakvere Teatri laval läks menukalt meil populaarseks saanud rootsi lastekirjaniku Astrid Lindgreni raamatu "Pipi Pikksukk" järgi valminud dramatiseering. Nüüd esietendus "Pipi uued seiklused", mis on dramatiseeritud nimetatud teose teisest poolest. Lavastaja ja kunstnik on Feliks Kark. Nimiosas mängib Piret Sikkel, Tommy on Vladimir Käro ja Annika Katrin Somelar.

10 aastat tagasi

Rakvere keskväljakul kavandati hakata lapsesõbralikku lumelinna ehitama täna keskpäeval, kuid eile polnud veel teada, kas see teoks saab. Rakvere linnakunstnik Jule Käen ütles, et väga keeruline on krõbeda külmaga kaks ja pool tundi õues vastu pidada ja ka Ida-Eesti päästekeskus on teatanud, et neil ei ole võimalik lumelinlasi veega varustada, kui külma on rohkem kui –20 kraadi.