Tartu Ülikoolis loodud nutimäng õpetab mõtlema

Esmapilgul lihtsas arvutimängus nimega AutoThinking tegutsevad labürindis juustu jahtiv hiir ja hiirt jahtiv kass. Mängija peab andma hiirele liikumiseks käsklusi ja saab hiljem järele uurida, kui head need olid. Mängu kaks esimest taset on veebis kõigile vabalt kättesaadavad ning nende läbimisel saab harjutada käikude planeerimist ja tegemist. Alates kolmandast keerukustasemest hakkab aga mäng ise kohanduma ja reageerima mängija käikudele tema oskuste järgi. Sel viisil arendab mäng algoritmilist mõtlemist – oskust probleeme algosadeks jagada ja nende lahendamiseks üheselt mõistetavaid käsklusi sõnastada. Mängu kohanemisvõime aitab iga õppijal areneda täpselt endale parajas tempos.

Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professori Margus Pedaste sõnul on õpianalüütika, hariduslik andmekaeve ja masinõpe ning nende põhjal iseõppiva ja -kohaneva õpivara arendamine põnev ja paljutõotav uurimissuund. „Üleriigilises haridusstrateegias on võetud suund personaalsete paindlike õpiteede poole ja tehnoloogia annab selleks võimalused. Haridusteaduste instituudis on välja kujunenud tugev rahvusvahelise taustaga töörühm. Kassi ja hiire mängu taga on lahendused ja mudelid, mida saab kasutada aineõppes, kuid ka algoritmiline mõtlemine ise on väga oluline tulevikuoskus,“ märkis Pedaste.