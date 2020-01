Maakonna politsei sai esimese naisjuhi

Rakvere politseijaoskonna juhi leidmiseks esitasid vajalikud kandideerimisdokumendid seitse kandidaati. Ida prefekt Tarvo Kruup ütles, et Katrin Satsi kandidatuur oli läbi konkursi kõige tugevam. "Arvestatav kogemus, väga tugev essee ning muljet avaldav vestlus näitasid tema motivatsiooni ja tahet Rakvere jaoskonda juhtida," lisas prefekt.

Kruubi sõnul on Lääne-Virumaal kohalikul politseil alati oluline roll olnud. "Usun, et Katrin Satsi aastatepikkune kokkupuude piirkonnatööga aitab hoida meeskonna motivatsiooni, et kogukond tunneks end veelgi turvalisemalt," ütles prefekt.