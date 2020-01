Tapal koolitati talvesõdurite koolitajaid

"Eesti talv ongi selline nagu praegu – kord on lund vööni, kord rohetab igal pool muru. Me lähenesime ilmastikutingimustest põhjustatud olukorrale paindlikult. Kahjuks pidime nii mõnestki praktilisest tegevusest loobuma tulenevalt miinuskraadide ning lume ja jää puudumisest," rääkis pilootkursuse looja leitnant Janari Jaanso Scoutspataljonist. Tema sõnul on tähtis lisaks külma ja kuiva ilmaga hakkama saamisele tulla toime null kraadi lähedal püsivates niisketes oludes.