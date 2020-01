10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Tapa Tarbijate Kooperatiivil on Lillaka tänavas väike vorstivabrik. Kaks meest seal ametis ongi. Valmistatakse ukraina, poola ja teevorsti, sardelle, sinke ja hakkliha. On täidetud teistegi kooperatiivide tellimusi. Kuu keskmine toodang on nii 1200 kg ringis. Edaspidi on kavas töökoda laiendada ja hakata tegema kulinaartooteid rohkem.