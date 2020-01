Varjupaikades algab sõbrakuu kampaania "Sõpra tunned sabast!"

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul kutsuvad varjupaigad juba traditsiooniks saanud kampaaniaga inimesi üles leidma endale varjupaigast kass-sõpru. "Iga kassiga, kes leiab veebruaris uue kodu, anname kingitusena kaasa transpordiboksi, millega loom varjupaigast turvaliselt koju toimetada," ütles ta.

Tema sõnul on nii kassile kui ka tema uuele perele ohutum, kui kass on sõidu ajal selleks ette nähtud boksis, mitte süles või autos lahtiselt. "Ka hiljem on transpordiboks vajalik, näiteks selleks, et viia kass vähemalt üks kord aastas loomaarsti juurde," lausus Priks.

Virumaa varjupaiga juhataja Anneli Sokolov ütles, et enne jõule said nad kassitoa tühjaks, kuid nüüd on seal kuus kassi, kes valmis minema uude koju. "Garantiinis on veel kuus kassi lisaks," täpsustas Sokolov, selgitades, et 14 päeva oodatakse varjupaigas vana omanikku, seejärel loom kiibitakse, steriliseeritakse või kastreeritakse ning jälgitakse tema taastumist.

Eelmisel aastal saatis Varjupaikade MTÜ sõbrakuul turvaliselt koju 69, 2018. aastal 87 ja 2017. aastal 101 kassi. Praegu ootab MTÜ seitsmes varjupaigas uue kodu leidmist 323 kassi.

Kõik varjupaigast uude koju saadetavad kassid on vaktsineeritud, kiibistatud ning kui vanus võimaldab, siis ka steriliseeritud või kastreeritud. "Samas soovime alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid endale hooliva kodu kogu eluks," ütles Priks.