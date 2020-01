10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

1969. aasta oli põllumeestele küllaltki tujukas ja närvesööv, kuid tulemused lubavad tehtuga siiski rahul olla. Teraviljasaak oli rajoonis rekordiline, karjasaadusi toodeti ja müüdi riigile eelmisest aastast rohkem. Kõige selle tulemusena kasvasid majandite tulud, on miljonäre ja multimiljonäre. Töövõimeliste kolhoosnikute sissetulek suurenes. Kaasaegsel põllumehel on võimalik oma kodu korraldada: televiisoreid osta, möbleerida oma tuba niisamuti, kui teeb seda linnaelanik jne. Maa- ja linnaelanike vahel kaob erinevus ka riietuses. Saab ju karjatalitaja lasta endale õmmelda moodsa kleidi, ei põlga ta ka 500-600-rublast kasukat ning annab avalduse auto ostmiseks. See kõik on hea. Aga kas kõik elavad nii? Ei. Selleks andis kinnitust rajooni kolhoosnikute pensioneerimiskomisjoni kontrollretk koos sotsiaalkindlustusosakonna töötajatega.

Paljud kolhoosiesimehed ja sovhoosidirektorid on nõus panema neid vanu, kes on jäänud üksinda, hooldajata, vanadekodusse. Ent vanad keelduvad sinna minemast. Nende oma kätega ehitatud kodu, kõige õnnelikumate hetkede koht, on saanud nii armsaks, et nad tahavad seal edasi olla. Las nad siis elavad oma kodukohas! Tehkem nende majad elamiskõlblikuks, harigem aiamaad, viigem küttepuud, andkem piima ja teisi toiduaineid. Rakvere Rajooni TSN istungjärk soovitas maksta pensioni juurde pensionäridele, kel on halb majanduslik seisukord.