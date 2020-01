Viimased uudised

Meeste tantsupidude idee autor ja pealavastaja Maie Orav ütles, et MTP4 jutustab loo nelja venna tegemistest läbi eri ajajoonte eestlaste kujunemisloos. “Kavas on nii pärimuspõhist kui ka tulevikku vaatavat, sest seekordne meeste tantsupidu on esimene üleriigiline tantsupidu Eesti vabariigi uuel sajandil. Mehed on seda pidu kaua oodanud ning nüüd saavad nad hakata tantsurühmi kokku panema ja sügisest alates ka uusi tantse õppima. Meie meeskond on võtnud endale südameasjaks luua Eesti meestele pidu, mille traditsiooni saab edasi kanda tulevastele põlvedele.”