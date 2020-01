David Samoilovi sajandit tähistab kakskeelne luulekava

Vene keeles esitab luulet Eduard Tee ja eesti keeles Jaak Känd. Luuleõhtu vahetekstid tutvustavad David Samoilovi elu- ja loomelugu. David Samoilovi tekstidele kirjutatud laule esitab ja saadab end kitarril Jelena Garanina.

David Samoilov on üks 20. sajandi teise poole tähtsamaid vene luuletajaid.

Oma viimased 14 eluaastat (1976–1990) elas ta Pärnus Toominga tänaval. Seepärast on täiesti õige rääkida Samoilovist kui Moskva-Pärnu poeedist.

Pärnu perioodil kirjutas Samoilov hulga luuletusi, mis seotud Pärnu, Eesti looduse ja Eestiga. Ta tõlkis vene keelde Lydia Koidula, Jaan Krossi ja teiste eesti luuletajate loomingut.

Sel ajal ilmus tal kuus venekeelset luulekogu, terve rida poeeme, luuletõlkeid ning kirjandusteaduslikke ja -kriitilisi materjale.

Samoilovi tõlkija, Pärnus elav luuletaja Jaak Känd leidis 2013. aastal maja, kus Samoilov elas.

“Olin luuletaja Samoilovist muidugi kuulnud, kuid see, et päris olulise osa oma loomingust oli ta siin kirjutanud, oli mulle üllatuseks. Selgus, et paljud pärnakad ja eestlased ei tunne Samoilovit. ­Hakkasin tema luuletusi eesti keelde tõlkima, nüüdseks on neid ligi 60. 1. juunil täitub Samoilovi sünnist 100 aastat – niisiis on paslik seda tähistada luuleõhtutega,” rääkis Känd.

Tõlkija sõnul võlub Samoilovi looming kõnekeelse lihtsuse ja samas kõrgluulelisusega. “Midagi on Samoilovis puškinlikku – ehk meloodilises intonatsioonis, vabas mänglevas riimis, ootamatutes kõrvalepõigetes –, see tunnistab mulle, et tegemist on luuletajaga par excellence,” kommenteeris Känd, kes on ka luulekava kokkupanija.

Näitleja Eduard Tee ütles, et Samoilov on talle vaieldamatu autoriteet. “Ta on kogunud hiiglasliku kohtumiste kogemuse, valu kogemuse, armastuse, sõja, elu mõistmise kogemuse. Sealjuures jäi ta lapseks, kes rõõmustas iga vihma üle, kurvastas iga ebaõigluse üle. Ta oli aus, tundlik, kohusetruu kunstnik,” iseloomustas Tee poeeti.