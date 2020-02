Rakvere spordihoones käib Eesti vingeim pidu

AS OG Elektra uusaastapidu Rakvere spordihoones.

Praegu käib Rakvere spordihoones ilmselt hetkel Eesti vingeim pidu - AS OG Elektra uusaastapidu. Firma omanik Oleg Gross tunnistas tervituskõnes, et pole kunagi nii suure massi ees veel esinenud. Tema hinnangul on tänavusel peol mullusega võrreldes publik poole tuhande võrra kasvanud.