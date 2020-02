Korvpallimeeskonna Kadrina Karud käekäik Eesti esiliiga korvpalli meistrivõistlustel on pannud sumisema mitte ainult Kadrina ja Lääne-Viru maakonna, vaid kogu Eesti. Ikka ja jälle arutletakse, mis on mõne kuu eest kadrinlaste peatreeneritoolile tõusnud Aivar Kuusmaa fenomen, et tema juhendatav meeskond aina võidab. Kogu see melu ei ole jäänud märkamata Škoda Rakvere esindusel. Eile ulatati Kuusmaale valge Škoda sõiduauto võtmed, et Karude loots saaks mugavalt liigelda ning hoiaks kohalikku meeskonda nii-öelda pildil.