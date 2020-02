Liitlassõdurid pole Tapa valla iivet tõstnud

Tellijale

Numbrid tabelis väidavad, et 2019. aastal registreeriti Lääne-Virumaal 613 sündi ja 821 surma. Rõhk on sõnal “registreeriti”: kui laps sündis detsembri lõpus, aga vanemad registreerisid selle sündmuse jaanuaris, siis kajastub uue ilmakodaniku sünd järgmise aasta statistikas. Nii näiteks sündis Rakvere vallas mullu teadaolevalt 64 last, siseministeeriumi statistika räägib aga 61 ilmakodanikust.