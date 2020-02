Miinuskraadid veel alla ei anna

Öösel on pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu levib põhjast lõuna ja kagu suunas, Kirde-Eestis on tuisku, saartel ja läänerannikul tuleb sekka ka vihma. Hommikuks taandub sadu Kagu-Eestisse ning loode poolt ilm selgineb. Paljudes kohtades on jäidet. Enne südaööd puhub edela- ja läänetuul 8–12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s, pärast keskööd pöördub tuul loodesse ja põhja, hommikuks nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on öö hakul vahemikus –1 kuni +3 kraadi, hommikuks langeb vahemikku –2 kuni –5 kraadi, saartel ja läänerannikul on temperatuur 0 kraadi ümber.

Peipsi järvel puhub enne südaööd edela- ja läänetuul 8–12, puhanguti 15 m/s, pärast keskööd pöördub tuul loodesse ja põhja, hommikul aga nõrgeneb veidi. Laine kõrgus on 0,8–1,4 meetrit. Sajab lund, sekka ka lörtsi ning nähtavus on halb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –1 kraadi, hommikul langeb vahemikku –2 kuni –3 kraadi.

Päeval on päikesepaisteline ja kuiv ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 4–9, puhanguti 12, rannikul 15 m/s, vastu õhtut tugevneb põhjarannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –4 kraadi.