Külm tõi kaasa portsu muresid

“Üheks meeldivamaks kohaks kelgutajatele oli Vallimäe veer, kust kaunis pikk kallak mööda Rahvamaja ja Tallinna uulitsat alla läheb. Vaatamata elavale liikumisele, mis Tallinna ja Pika uulitsa nurgal valitseb, vuhisesid kelgud sõitjatega mitmesuguste sõidukite vahelt läbi laveerides mäest alla. On otse ime, et seal suuremaid õnnetusi ei juhtunud, kuid läinud talvel jäi siiski üks poisike kelguga auto alla, mis poisikesele luudemurdmisega lõppes. Selle järele suleti postidega Vallimäe veer ja hoogne kelgutamine seal lõppes,” kirjutas ajaleht.

Aga ajalukku tagasi: “Viimastel soojematel päevadel kihas Palvemaja uulits väikestest mudilastest, kes järsult Palvemaja mäelt kelkudega otse alla Pikale uulitsale kihutasid. Kuna Pikal uul. on alatasa elav liikumine, siis oli möödaminejail hirm vaadata, kui ühel ajal vuhises mäest alla mudilase kelk ning lähenes Pikalt uulitsalt auto. On õnn, et senini seal veel suuremaid õnnetusi pole juhtunud. Sarnane mängimine mudilaste eluga on siiski lubamatu. Ühelt poolt peaksid siin vanemad hoolikamalt oma laste järele valvama, et nad ei läheks sarnasele kohale kelgutama, kus nende elu igal silmapilgul hädaoht võib ähvardada autode või hobuse alla jäämise näol. Teisest küljest ei oleks ka ametivõimudele, kelle korraldusse see kuulub, üleliigne sellisel hädaohtlikul kohal kelguspordi harrastamisele tõket teha.”