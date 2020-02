Laekvere postipunkt suletakse

Postipunkti alternatiiviks oleks Omniva pakiautomaat. Et postifirma esindaja teatel on selle aasta võrgu plaanid ja ümberkorraldused veel nõukogul kinnitamata, puudub omavalitsusel info, millal pakiautomaat Laekverre pannakse. Vinni valla Laekvere piirkonnajuht Andrus Läll on pidevalt kontaktis Omniva esindajaga ning olulise info saabudes jagab seda kindlasti elanikega.