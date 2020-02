Võsu–Oandu talvine matk tuleb taas

Jalgsi on käidud Võsu–Oandu matkal lumevaesematel talvedel ka varem, kuid teistel marsruutidel. Tavapärane teekond läbitakse siiski 11 kilomeetri pikkusel matkarajal sisse sõidetud klassikajäljes suusatades.

Seekordne Võsu–Oandu talvematk on järjekorras juba üheksateistkümnes, mitu Võsu inimest on osalenud kõigil aastatel. Matka populaarsus on aga ajaga suurenenud, kohale tullakse ka kaugemalt ning alla saja matkalise pole viimastel aastatel kokku loetud.

“Selle lootuse, et tänavu tuleb nii palju lund, et oleks võimalik suusatades rada läbida, oleme ammu kaotanud. Kui peaks aga väike kirme tulema, siis näeb boonusena metsloomade jälgi,” rääkis Tiina Neljandik RMK Oandu külastuskeskusest.

“Varasematel aastatel ei ole me jalgsi seda rada käinud, sest on olnud mure, et jalutajad lõhuvad ära suusaraja,” täpsustas ta.

Igatahes algab Võsu–Oandu matk iga ilmaga 15. veebruaril kell 11 Võsu spordihoone juurest ning matkates jõutakse riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Oandu külastuskeskusesse.

“Kes nii pikka retke ette võtta ei soovi, võib tulla autoga või RMK korraldatud matkabussiga otse Oandule,” märkis Neljandik.

Kell 11.45 algavad Oandult koos juhendajaga metsaretked loodusradadel ning nende keskmine pikkus on kolm-neli kilomeetrit. Võib ka lihtsalt jalutada Oandu õuel ja Taimetarga rajal ning nautida korraldajate pakutavat. Kuna korraldajateks on RMK ja Võsu vabatahtlikud päästjad, on just metsamehed ja tuletõrjujad koostanud osalejatele nuputamisülesanded ning lahendajate vahel loositakse auhindu.

Oandu külastuskeskuses ootavad kõiki maitsev supp ja kuum tee, magustoiduks on traditsioonilised moosisaiad. Nimelt toimub juba üheksandat aastat moosikonkurss “Metsast purki”, kus igaühel on võimalus tuua oma moos võistlema ja osalejad saavad neid mekkida.

Tänavu kipub talvematk kokku sulama kevadmatkaga – näsiniin juba õitseb metsas. Tiina Neljandik RMK teabejuht

“Oleme alati pakkunud moosisaia magustoiduks, aga ükskord tuli juttu huvitavatest moosidest ning otsustasime moosid konkursile sättida,” rääkis Neljandik. Osalejad saavad oma moosipurgi üle anda korraldajatele juba Võsul või siis Oandul kohapeal. Iga moosipurgi juures on tühi purk, kuhu maitsjad saavad meeldimise korral poetada tammetõru – moos, mis kõige enam tõrusid kogub, ongi võitja.

Lisaks on võimalik näha Oandu külastuskeskuses loodusfilme ja valmistada endale mälestuseks metsamedal. “Meie loodusvahtide abiga saab saagida endale medali ning põletusrauaga teha näiteks koprakujulise või hundi jäljega kujutise peale,” ütles Neljandik.

Matkapäevale saab tulla ka matkabussidega. Rakverest väljub RMK metsa­buss kell 10 Aqva spaa parklast, kuid enne tuleb end kindlasti sõidule registreerida aadressil www.loodusegakoos.ee.

Võsu bussijaama juurest väljub buss kell 10 marsruudil Vergi teerist – Vergi – Altja – Oandu – Sagadi pood – Palmse – Sagadi teerist – Võsu spordihoone. Pärast avamist viib buss soovijad Võsult Oandule. Tagasiteele asuvad bussid Oandult vahemikus kella 14.30–15.