Kuhu liigud, Rakvere turism?

Samuti on tõsi, et Rakvere linna turismisuunal on senini valitsenud suhteline vaikelu. See, et asjad varem nii olid, ei tähenda, et need peavad nii jääma. Rakvere linn on turismivaldkonna võtnud väga aktiivselt fookusesse. Valminud on esimesed uuenenud linna tutvustavad trükised ja turismihooaja alguseks tuleb lisa. Värsked linna infovoldikud on saadaval linna turismiinfopunktis.