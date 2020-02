Marti Kuusik ja riik üritavad hüvitisevaidluses kompromissi leida

Tallinna halduskohus tühistas esmaspäevase määrusega poolte taotlusel kolmapäeval toimuma pidanud kohtuistungi ning andis neile võimaluse jätkata kompromissläbirääkimisi.

Kolmapäevasele istungile oleks pidanud tunnistajana kohale tulema rahandusminister Martin Helme. Kui pooled kompromissi ei saavuta, jätkub kohtupidamine tavakorras.

Kuusik ei ole rahul peaminister Jüri Ratase mullu 30. aprillil presidendile saadetud kirjaga, milles on tema hinnangul tema ametist loobumine valesti sõnastatud. Kuusik leiab, et selle vormistamisel tehtud eksitust on võimalik parandada, ja palub maksta talle kahjuhüvitise kuue kuu ametipalga ulatuses ehk 31 458,36 eurot.

Kuusik esitas peaminister Jüri Ratasele avalduse ministriametist tagasiastumiseks mullu 30. aprillil ning teatas toona, et astub ministriametist tagasi valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides.

"Esitasin erakonna esimehele Mart Helmele ja peaminister Jüri Ratasele avalduse ministriametist tagasiastumiseks. Kinnitan jätkuvalt, et minu vastu esitatud süüdistused on laim – ma ei ole vägivallatseja," teatas Kuusik toona.

"Loobun ministri ametist mitte selle tõttu, et süüdistused minu vastu oleks tõsi, vaid vastupidi, selleks, et keskenduda enda kaitsmisele kriminaalasjas ja oma hea nime taastamisele," teatas Kuusik toona.

Peaminister Jüri Ratas on varem kinnitanud, et vaid päeva väliskaubandus- ja IT-ministri ametis olnud Marti Kuusikul puudub õigus hüvitisele.

"Vastab tõele, et õigust hüvitisele ei ole – see tuleneb vabariigi valitsuse seadusest, kui minister astub tagasi omal soovil," selgitas Ratas.

Tema sõnul oli ta nõupidamisel, kus Kuusik ütles, et on otsustanud tagasi astuda, ning sellel kohtumisel ei lubanud keegi talle mingit hüvitist. "Samas on Eesti demokraatlik riik ja inimesed saavad nõudeid esitada. Ja kui neid nõudmisi ei täideta, siis on inimestel õigus pöörduda kohtusse," märkis Ratas.

Ta lisas, et vaid päeva ametis olnuna ta ise kindlasti mingit hüvitist riigilt nõudma ei hakkaks.

Kuusiku ministriks saamisel paisati ajakirjanduses üles kahtlused tema vägivallatsemise kohta oma naisega, mistõttu politsei käivitas asjaolude selgitamiseks kriminaaluurimise. Samas päädis uurimine talle süüdistuse esitamisega kehalises väärkohtlemises ning Viru maakohus vaeb seda kinnisel kohtuistungil.