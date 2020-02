Aasta algas rohkete rongisõitudega  

"Aasta on alanud tempokalt, head meelt teeb see, et sõitjate arv kasvab sisuliselt igal pool. Kindlasti on sellele kaasa aidanud päevased väljumised, mille saime detsembris sõiduplaani lisada. Samuti on nüüd võimalik sõita Tallinnast Narva ja Narvast Tallinnasse ka õhtusel ajal. Loodame, et üha suurem osa inimestest leiab sõiduplaanist sobiva väljumise ka sellistel kellaaegadel, kus varem rongi kasutada ei saanud," rääkis Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.