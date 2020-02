3,3 miljoniga uuendatakse Nõva silda ja maanteelõiku

Maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi ütles, et Rakvere–Rannapungerja Sae–Anguse–Palasi lõigul teostatakse teekatte ümberehitus, et tõsta tee kandevõimet ning parandada üldist seisukorda. "Samuti ehitatakse ümber Nõva sild," lausus Palmi.

