10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Teatrirahva järjekordne uuslavastus esietendub seekord Väike-Maarja Kultuurimajas. Tegemist on austraalia kirjaniku Ray Lawleri näidendiga “Seitsmeteistkümnenda nuku suvi”. Lavastas külalisena Moskva Riikliku Teatrikunsti Instituudi üliõpilane Natalia Petrova. Olive’i osas on Eva Novek, Barney osas Feliks Kark.

10 aastat tagasi

Lääne-Virumaal käib regulaarselt koos kolm tugirühma nii eesti kui vene meestele. Tauno, üks rühmajuhtidest, ütleb, et kui mees tunneb, et tahab oma paarisuhet parandada, alustades enda käitumise muutmisega, siis leiab ta abi ja tuge rühmast. See tugirühm on kutsutud ellu, et aidata perevägivalla situatsioonis. Et mehed leiaksid viisi, kuidas mitte olla vägivaldsed.