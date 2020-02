Maakonna turvalisuse nõukogu keskendub tänavu inimeste kaitsele

5. märtsile on kavandatud seminar, kus räägitakse elutähtsatest teenustest. Nõlvaku sõnul on seminari esmane eesmärk selgitada välja koostööpartnerid, näiteks see, mis apteekidest on võimalik saada ravimeid olukorras, kus nädal aega on elekter ära ja müügikohad kinni. Nõlvak ütles, et jätkatakse kogukonna ümarlaudade ja õppustega. Kogukonna mõiste hõlmab praegu ühte valda. Esmalt soovib turvalisuse nõukogu saada tagasisidet selle kohta, mida on kahe aasta jooksul kogukondades tehtud, mis probleeme lahendatud.