Tuul puhus jäätmekeskuse prügi laiali

“Olen ise välismaal ja tean hetkel vaid juttude põhjal, et Eestis on paras torm,” lausus jäätmekeskuse tegevjuht Priit Raamat. “Kahjuks looduse vastu ei saa. Täitsa võimalik, et see on meilt lendunud prügi, ja koristame selle esimesel võimalusel ära,” lubas ta.