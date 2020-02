Triin Varek valiti keskerakonna Rakvere osakonna juhiks

"Uude juhatusse kuuluvad endine maavanem, praegune spordikooli ja lasteaia direktor ning erakonna kohaliku seenioride kogu esimees," ütles Triin Varek. "Oma ala asjatundjate ning laiapõhjaliste teadmiste ja suurte kogemustega inimestega saame kindlasti ellu kutsuda ning läbi viia palju olulist. Pean tähtsaks inimeste kaasatust, seega loodan juhatuses näha rohkem ka praeguseid Rakvere linnavolikogu keskerakonna fraktsiooni ja linnavalitsuse liikmeid. Siiralt loodan ja usun, et meiega on Rakveres liitumas veel toredaid inimesi," rääkis ta.

Triin Varek lausus, et Rakvere osakond on olnud tubli ja tegus ning tema eesmärk on jätkata positiivsel koostöökursil.