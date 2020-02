Vabariigi aastapäev peeti koolilasteta

“Nagu harilikult, on peopäeval kõik majad ehitud lippudega ja arvatavasti ei jäta ka majaomanikud võimalusi kasutamata selleks, et omi hooneid ehtida ka rohelisega ja ilutulestikuga selles ulatuses, nagu seda linnavalitsuse elektriosakonnal võimalik on lubada Kunda transformaatori ülekoormatuse tagajärjel. Ilutulestiku korraldamisel tuleb aga linnavalitsuse elektriosakonnaga enne kokku leppida ülesseatavate valgustuspunktide arvu suhtes,” kirjutas ajaleht.