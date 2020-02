Rakvere jalgpalli õrnema soo esindajad tulevad tiitlivõistlustel taas püünele

Riigi esivõistlustel jalgpallis on läänevirulastest kõrgeimal liigatasemel esindatud sellel aastal Rakvere JK Tarvas naiskond, kes kuulub esiliigasse. Jalgpalli-Tarva mehiseid heitlusi näeb esiliiga B tasandil.

Peagi algav Eesti jalgpalli meistrivõistluste uus hooaeg toob kaasa mitu uuendust. Üheks olulisemaks on naiste esiliigas võistkondade arvu kasvatamine kaheteistkümneni. See tähendab ühtlasi, et oma esinduse paneb selles seltskonnas paariaastase vaheaja järel välja järelkasvuga tööd teinud Rakvere jalgpalliklubi Tarvas.