Valimisliitude Terve vald ja Puhas Kadrina pöördumine Kadrina valla kogukonna poole

Kadrina Keskkooli on sel aastal lõpetamas 36 õpilast. Me teame, et nad on eluks hästi ette valmistatud. Meil on hea kool. Järgnevatel sügistel on kooliteed alustamas uued klassitäied noori koolijütse.

Oleme valmis kõik jõud praegu koondama selleks, et Kadrina Keskkool oleks elujõulises konkurentsis tulevase maakonna riigigümnaasiumiga. Selleks vajame toimivat plaani ja selget otsust erinevate ressursside haldamiseks – tegijad, elukeskkond ja eelarve.

Me oleme koduvalla oma lastelt laenanud. Meie kohus on anda noortele kadrinlastele homses konkurentsitihedas maailmas parim stardipositsioon, mis tagab võimalusterohke ja õnneliku elu. Kuidas seda teha? Mitte keegi ei tule meie eest otsuseid tegema. Mitte ühtegi otsust ei ole veel langetatud. Samas ei ela me üksikul saarel, kus kedagi teist ei paista. Just praegu on see aeg, kus meie kõik, kellele Kadrina on oma ja oluline ja kes tahavad kodukohale häid arenguid, peame võtma aega, et arutada ja analüüsida. Need otsused peame tegema üheskoos.

Me saame oma valikuid teha Eesti Vabariigi ja maakonna tingimustes. Eesti haridus on väga hea, seda näitavad muu hulgas Pisa testi tulemused, ka Kadrina Keskkoolis. Samuti on meie kool järjekindlalt näidanud häid tulemusi riigieksamitel. Austame neid, kes meie kooli arengusse panustavad.

Milline tulevik oleks Kadrinale kujunenud olukorras kõige parem? Targema otsuse langetame kõik koos, siis kui meie teiega ei lähe kaasa hüsteeriliste kuulujuttudega, vaid mõtleme ja kaalume ühiselt, mis on meie lastele parim.

Valimisliidud Terve Vald ja Puhas Kadrina kutsuvad kõiki kaasa mõtlema ja oma ettepanekuid tegema. Kuidas teha nii, et Kadrinas olekski Eesti parim keskkool. Selleks, et kuulata erinevate kogemustega inimesi, oleme ellu kutsunud hariduskonverentsi ning hariduskohvikud. Iga laps on meile tähtis ja me püüame pakkuda talle parimat. Kõigi vallaelanike arvamused väärivad kaalumist. Igaüks loeb.

Teiega koos loome oma laste tuleviku. Tulge ja mõtleme koos. Kõik ettepanekud on oodatud. Neid on lihtne teha hariduskohvikutes, meile võib ka kirjutada või helistada. Kontaktid leiab valla kodulehelt. Igaüks meist on nõus ka peatuma ja laskma endal nööbist kinni võtta, kui teil on küsimusi või ettepanekuid. Meie kõik koos siin Kadrinas, kus praegu jääb ainuüksi Siili tarkusest väheseks. Siil ei vastuta meie laste tuleviku eest. Meie teiega üheskoos otsustame ja vastutame.