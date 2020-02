Ajateenijad harjutasid koos liitlassõduritega varitsuste korraldamist

Luurekompanii ülema kapten Priit Värno sõnul ei teadnud ajateenijad seda, kui suur vastane varitsusse satub ega ka seda, et harjutusel osalevad ka liitlassõdurid. Seetõttu andis üllatusmoment sõduritele tähtsaid õppetunde. "Hea ja õpetlik on näha vastast, kes on teistmoodi riides ning kelle taktika on natuke teistsugune kui meie endi oma. Ameerika sõdurid on kiired ja agressiivsed ja varitsusvastase tegevuse puhul on see väga efektiivne. Minu sõdurid said hea õppetunni, sest tulid välja kitsaskohad varitsuse ülesehituses ja läbiviimises ning nüüd on hea neid edasi lihvida," üles kapten Värno.