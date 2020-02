Nädala kaja: Eestimaa – see on vanaemades

Ses kuldsete kätega tehtud annis on minu jaoks midagi väga eestlaslikku. Sedasama, mis raua needmises või nooda merest välja tõmbamises. Selles on visadust ja võimu nagu igas tegemises, kus südant, armastust ja hoolivust. Nagu tema, nende ja minu omas.

Ehkki ma ei tundnud seda sokikudujat, usun, niimoodi. Aga ainult nõnda on võimalik luua midagi nii erilist. Midagi, milles on eestlast. Maarjamaad. Isamaa ilu.

Niitipidi on meisse sisse kootud seda vanaemade tugevust, töökust, mingit kummalist iseolemise jõudu. Igas tüdrukus on tema vanaema, poisis vanaisa.

Kuid kes siis, kes võiks olla Eestimaa vanaema? Kas merelaulik Kihnu Virve? Minu meelest tuleb siinkohal nimetada ka vanimat rakverlast Ottilie-Armilde Tinnurit. Tegus, tubli ja tööst lugu pidav naine on elu Eestis sõnastanud tabavalt ja ausalt: elu on elu. Mis ta muud on. Tõsi.

Nagu minu vanaemas Lindaski. Vana Kalevi abikaasa nime kandvas kanges Virumaa naises, kes imetabaselt ja sõnulseletamatult teadis vastuseid. Neid, mida mina siiani ei tea. Minu Eestimaa – see on vanaemades ja -isades. Minu sõprade ja minu vanaemades.

Vanaema Lindal on igal fotol sõlg rinnas. Nagu on omane õigele eestlasele, kes kunagi ei usu Jumalat. Ometi arvas mu vanaema, et midagi peab uskuma – kasvõi luuavart. Nii see on.