Aukodaniku Eestile elatud aastad

Kohv, hoiatab vanem vend Jarmo nooremat Raigot. “See sai liiga täis,” ütleb ta juubilarile. Teadmine joogi tulikuumusest on väikevennale vajalik. Vendadest vanem on justkui noorema jalad ja silmad. Nii ütlevad Rootsid ka ise. Raigo noogutab. Ta ei saaks ilma vennata.

Šokolaad, see on sünnipäevalapsele nii lähedal, et ta tunneb ilmselt selle lõhna, kuid ei suuda näha maiuse sees rosinaid ega pähklikilde. “Näen seda, kui tüki suhu panen,” sõnab mees, kes on peaaegu pime. Üks silm ei näe midagi, teisega suudab ta kontuure ja veidi värve eristada. Veel paar aastat tagasi nägi ta hästi, kuid nüüd on nägemine kordi halvemaks jäänud.